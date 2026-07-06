Кюстендил се подсили с бивш капитан на Марек и голям талант на Славия

Кюстендил се подсилва сериозно за новия сезон в Югозападната Трета лига, пише "Пиринспорт". С отбора вече требура Милен Иванов от Рилски спортист. Преди това дълги години той бе част от Марек, където в един момент бе и капитан на тима от Дупница.

Беласица вкара пет на Кюстендил

В Кюстендил ще играе и Деян Иванов от дубъла на Славия. Той направи много силен сезон в Югозападната Трета лига. "Сините" си връщат още двама футболисти - Мирослав Александров от Банско и вратаря Владислав Николов от Септември (Симитли).

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