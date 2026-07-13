Форлан ще наследи Биелса след фиаското на Мондиал 2026

Диего Форлан е новият временен селекционер на националния отбор на Уругвай. Той наследява на поста Марсело Биелса, който напусна след провала на последния Мондиал. Новината беше потвърдена от Игнасио Алонсо, президент на Уругвайската футболна асоциация, който разкри, че бившият нападател ще остане начело на тима по принцип до март 2027 г.

Биелса чете лекция на журналистите в продължение на час и половина

Решението Форлан да бъде назначен временно е свързано с предстоящите избори в местната федерация, насрочени за края на годината, което възпрепятства изготвянето на дългосрочен проект. След март 2027 г. федерацията ще реши дали да задържи легендата от близкото минало или ще търси нов селекционер.

Игнасио Алонсо обоснова избора, като заяви, че ръководството вече е имало планове за бившия футболист.

„Изпълнителният комитет на Уругвайската футболна асоциация се спря на Диего. Още през 2022 г. се срещнахме с него, за да го включим в проекта. Сега той е ентусиазиран“, заяви президентът на федерацията.

Après une Coupe du monde complètement ratée, l'Uruguay a choisi le successeur de Marcelo Bielsa : ce sera Diego Forlan futur sélectionneur intérimaire en plus d'un poste avec les U20

➡️ https://t.co/y21VIuNqW7 pic.twitter.com/yDmVhN3DsS — L'Équipe (@lequipe) July 12, 2026

Новият селекционер ще има двойна роля, тъй като ще води и отбора до 20 години на Южноамериканското първенство в тази възрастова категория през януари 2027 г. Що се отнася до мъжкия тим, Форлан ще ръководи отбора в квалификациите за Мондиал 2030, които в Южна Америка стартират още тази година и ще има сблъсъци от пресявките, насрочени за септември, октомври и ноември 2026 г.

Това не е първият опит на Диего Форлан на треньорската скамейка. През 2020 г. той започна пътя си като наставник в клубния футбол и води тима на Пенярол в 11 мача, а през 2021 г. бе начело на отбора на Атенас де Сан Карлос от втора уругвайска дивизия за 12 двубоя. Това обаче е първият му досег до позицията на национален селекционер.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Иначе Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико продължава включително до 19-и (неделя), като до края остават да се изиграят още четири срещи. Тях, както и всички 104 мача от турнира може да гледате на живо на bnt.sportal.bg.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google