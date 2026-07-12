България изпадна от Лигата на нациите, но има две волейболистки в Топ 10

Женският национален отбор на България може и да изпадна от Волейболната Лига на нациите, но две от състезателките намериха място в Топ 10 в отделните индивидуални класации след края на основната фаза на световната надпревара.

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Борислава Съйкова е на 10-о място при най-добрите блокировачки с 28 успешни блока или средно по 2.33 на мач. Съйкова, която след броени дни ще навърши 26 години, намира място и в класацията при изпълнителите на сервис. Там българката разделя 6-ата позиция с още две волейболистки, като има 11 аса за целия турнир или средно по 0.92 на мач.

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Другата българска волейболистка, която намира място в Топ 10, е Лора Славчева. Разпределителката на тима ни попада в класацията на своя пост. Славчева е 9-а с общо 246 успешни подавания за цялата Лига на нациите.

Снимки: volleyballworld.com

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