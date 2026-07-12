Лига на нациите: България 0:2 Германия! Следете мача ТУК!

Волейболистките от националния отбор на България ще излязат днес в последния си мач в тазгодишната Лига на нациите. Воденият от селекционера Марчело Абонданца тим ще играе срещу Германия в четвъртата си среща от турнира в Група 7 от последната трета седмица на основната фаза в Лигата на нациите.

Двубоят е тази вечер от 17,30 часа българско време в зала "Белградска Арена" в сръбската столица и ще бъде излъчен на живо по Max One.

За "лъвиците" това ще е прощален мач с Лигата на нациите, тъй като след победата на Украйна с 3:0 над Белгия в Хонконг, те са бетонирани на последното място в класирането, независимо от развоя на мача срещу Германия.

До момента на турнира в Белград България допусна три загуби - 0:3 срещу домакините от Сърбия, с 1:3 от Чехия и също с 1:3 от Франция в директната битка за оцеляване снощи.

От друга страна Германия, която може да бъде спокойна за мястото си в Лигата, след като има 4 победи, 7 загуби и 14 точки, стартира с победа над Чехия с 3:1, но след това загуби от Нидерландия и Сърбия с по 0:3 гейма.

Ас на Дарина Нанева и България поведе със 7:5 в началото на двубоя. Атака на Лена Киндерман и равенство 10:10. Германия поведе с 14:12 и Марчело Абанданца взе прекъсване за България. Блокада спря атака на Моника Кръстева и 18:14 за Германия. Блокада спря атака на Микаела Стоянова и Бундестима стигна до геймбол при 24:18. Ас на Калина Венева и 20:24. Калина Венева изпълни начален удар в аут и Германия спечели първата част с 25:20.

Блокада на Дарина Нанева и България поведе с 4:0 в началото на втората част. Технична атака на Александра Миланова и 6:2. Мощна атака на Микаела Стояново и 12:12. Ас на Анастасия Чекулаев - 19:14. Калина Венева атакува мощно за 16:19. Джулио Бреголи взе прекъсване за Германия. Атака на Анастасия Чекулаев и Германия спечели втората част с 25:20.

Леана Гроцер изведе Германия напред с 5:3 в началото на третата част.

БЪЛГАРИЯ - ГЕРМАНИЯ 0:2 (20:25, 20:25, 3:5)

БЪЛГАРИЯ: Лора Славчева, Микаела Стоянова, Калина Венева, Александра Миланова, Дарина Нанева, Кая Николова - Мила Пашкулева-либеро

Старши треньор: МАРЧЕЛО АБОНДАНЦА

ГЕРМАНИЯ: Сара Щраубе, Лена Киндерман, Лина Алсмайер, Леана Гроцер, Мете Пфефер, Анастасия Чекулаев - Ани Сесар-либеро

Старши треньор: ДЖУЛИО ЧЕЗАРЕ БРЕГОЛИ.

Снимки: volleyballworld.com

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