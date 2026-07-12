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  3. Марчело Абонданца: Ако продължаваме да израстваме, ще се върнем във VNL

Марчело Абонданца: Ако продължаваме да израстваме, ще се върнем във VNL

  • 12 юли 2026 | 19:26
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Селекционерът на женския национален отбор на България Марчело Абонданца заяви след загубата от Германия с 0:3 в последния си мач в Лигата на нациите, че са направили всичко възможно, за да си запазят мястото, но явно не са готови още. Абонданца допълни, че имат понециал и отбор с бъдеще и ако продължават да израстват, ще се върнат във VNL.

България с тежка загуба от Германия в последния си двубой във VNL
България с тежка загуба от Германия в последния си двубой във VNL

"Да, знаехме, че това ще бъде тежък сезон. Направихме всичко възможно, за да си запазим мястото във Волейболната Лига на нациите, но явно не сме готови още. Имаме потенциал, имаме отбор с бъдеще. Видях доста добри неща, но се нуждаем от опит. Надявам се това да се случи в близко бъдеще. Ако продължаваме да израстваме, ще се върнем във VNL. Използвахме този турнир, за да направим тази първа крачка", сподели Абонданца пред камерата на VBTV.

Снимки: volleyballworld.com

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