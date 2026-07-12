Ганев: Сигурен съм, че това участие в Европейската лига ще бъде положително за нас

Президентът на БФВ Любомир Ганев коментира след изпадането на женския ни национален отбор от Волейболна Лигата на нациите, че бъдещето участие на България в Европейската лига догодина ще бъде положително за тях.

"Сигурен съм, че това участие в Европейската лига ще бъде положително за нас. Първо, първите 6 отбора от Европейската лига се класират директно за Европейското първенство през 2028-а година. Отделно ще играем с отбори под или на нашето ниво, така че ще имаме със сигурност възможност да натрупаме повече точки за ранкинга, ще имаме възможност да натрупаме повече победи, което да вдъхнат точно това самочувствие на отбора, което в момента липсва, защото в момента наистина липсва тази увереност, че можем да отиграем важните топки във важните ситуации. Липсва ни самочувствието на състезател, който да отиграе важните топки", сподели Ганев в интервю за Max One.