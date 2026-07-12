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  3. Кения, Колумбия и Виетнам вече са далеч пред България в световната ранглиста

Кения, Колумбия и Виетнам вече са далеч пред България в световната ранглиста

  • 12 юли 2026 | 20:11
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България напусна Лигата на нациите при жените със загуба. В последния си мач тимът, воден от Марчело Абонданца, загуби с 0:3 (20:25, 20:25, 15:25) от Германия.

Още рано сутринта българките разбраха, че ще играят за честта си и за точки в световната ранглиста.

България с тежка загуба от Германия в последния си двубой във VNL
България с тежка загуба от Германия в последния си двубой във VNL

Явно обаче разочарованието от отпадането беше твърде голямо. За Германия двубоят също не беше важен относно класирането.

Марчело Абонданца: Ако продължаваме да израстваме, ще се върнем във VNL
Марчело Абонданца: Ако продължаваме да израстваме, ще се върнем във VNL

Нашите изпуснаха шансовете си да останат и догодина в Лигата на нациите в миналите два мача, когато повеждахме на Чехия и Франция, но загубихме.

Любо Ганев: Предвид играта, която показахме, нашето място към настоящия момент не е в Лигата на нациите
Любо Ганев: Предвид играта, която показахме, нашето място към настоящия момент не е в Лигата на нациите

Накрая ни трябваше Украйна да загуби от Белгия, но отборът спечели с 3:0.

Дарина Нанева: Знам, че някой ден ще настъпи нашето време
Дарина Нанева: Знам, че някой ден ще настъпи нашето време

Сега започва подготовката на България за Европейското първенство през август.

10-те загуби на България в Лигата на нациите смъкнаха тима воден от Марчело Абонданца на 32-о място в световната ранглиста на Международната федерация по волейбол (FIVB) след груповата фаза на VNL с актив от 136.04 точки.

Преди началото на турнира България заемаше 25-о място в световната ранглиста.

Така на практика пред България са отборите на Кения (23-о място), Колумбия (24-о място) и Виетнам (28-о място).

Лидер е световният и олимпийски шампион Италия с 467.01 точки, пред Бразилия с 400.56 точки и САЩ с 371.71 точки.

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