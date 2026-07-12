Дарина Нанева: Знам, че някой ден ще настъпи нашето време

Младата националка Дарина Нанева сподели след загубата от Германия с 0:3 в последния си мач в Лигата на нациите, че знае, че някой ден ще настъпи тяхното време.

България с тежка загуба от Германия в последния си двубой във VNL

"Доста млад отбор сме и не е неочаквано това, което се случи. Ще трябва да изиграем още мачове заедно, за да се представим още по-добре. Знам, че някой ден ще настъпи нашето време", каза Нанева пред камерата на VBTV.

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Снимки: volleyballworld.com

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