Дарина Нанева: Знам, че някой ден ще настъпи нашето време

Младата националка Дарина Нанева сподели след загубата от Германия с 0:3 в последния си мач в Лигата на нациите, че знае, че някой ден ще настъпи тяхното време.
България с тежка загуба от Германия в последния си двубой във VNL
"Доста млад отбор сме и не е неочаквано това, което се случи. Ще трябва да изиграем още мачове заедно, за да се представим още по-добре. Знам, че някой ден ще настъпи нашето време", каза Нанева пред камерата на VBTV.
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Снимки: volleyballworld.comДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google