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  3. Любо Ганев: Предвид играта, която показахме, нашето място към настоящия момент не е в Лигата на нациите

Любо Ганев: Предвид играта, която показахме, нашето място към настоящия момент не е в Лигата на нациите

  • 12 юли 2026 | 18:15
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Президентът на БФВ Любомир Ганев призна след изпадането на женския ни национален отбор от Волейболна Лигата на нациите, че предвид играта, която са показали състезателките, мястото на България към настоящия момент не е в нея. Ганев допълни, че е липсвал лидер на отбора, който да поеме отговорността и да отиграва важните топки.

Лига на нациите: България 0:2 Германия! Следете мача ТУК!
Лига на нациите: България 0:2 Германия! Следете мача ТУК!

"Няколко са причините за изпадането на България от Лигата на нациите. Най-важната е, че и тази година имахме липсващи състезателки, някои по здравословни проблеми - като Ива Дудова, която си направи операция, която беше един много важен нападател в отбора. Знаете, че Мария Колева дойде, но каза, че има контузия и още на втората седмица отиде да си прави някакви изследвания в Германия. Имахме и няколко момичета от по-младите, които отказаха да се включат в националния отбор. Така че, смело мога да кажа, че ни липсваше лидер на отбора, който да поеме отговорността и да отиграва важните топки в края на гейма, защото виждате, че много геймове загубихме буквално с две точки разлика в края, включително и в мача с Франция. Мисля, че предвид играта, която показахме, нашето място към настоящия момент не е в Лигата на нациите. Знаете, че влязохме през 2022-а благодарение на това, че изкараха отбора на Русия, а 2024-а трябваше да изпаднем, но понеже увеличиха отборите от 16 на 18, останахме. Съвсем логично беше с тази игра, която показахме и с липсата на няколко основни състезателки нямаше как да направим нещо повече", коментира Ганев в интервю за Max One.

Официално: България изпадна от женската Волейболна лига на нациите
Официално: България изпадна от женската Волейболна лига на нациите

"Казах на момичетата, че няма нищо страшно. Казах им да играят по-освободено в последния мач с Германия и да покажат защо са там, защото те са избрани и са най-добрите към момента, които могат да участват в националния отбор. Така че им пожелах успех, да играят, да се забавляват и след това ще имат около 2 седмици почивка преди да започнат да се готвят за Европейското първенство", каза още президентът на БФВ.

Украйна разби Белгия и изхвърли България от Лигата на нациите
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