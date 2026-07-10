От Ман Юнайтед са харесали френски национал

От Манчестър Юнайтед проявяват сериозен интерес към халфа на Рома Ману Коне, твърди “Кориере дело Спорт”. Френският национал е оценяван на около 50 милиона евро, но от италианското издание твърдят, че на “Олимпико” ще поискат повече, за да го пуснат на “Олд Трафорд”. Коне направи силен сезон с екипа на “вълците” и записа 37 двубоя, в които вкара два гола и подаде три асистенции. Изявите му впечатлиха и Дидие Дешан, който го взе в състава на “петлите” на Световното първенство. 20-кратните шампиони искат да намерят играч със солидно представяне в дефанзивен план, който да замени напусналия Каземиро.

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От Манчестър Юнайтед са поставили подсилване в халфовата линия като основен приоритет през това лято. “Червените дяволи” вече се провалиха в опитите си да привлекат Елиът Андерсън от Нотингам Форест, Матеуш Нунеш от Уест Хам и Сандро Тонали от Нюкасъл, но се очаква до часове да обявят трансфера на Андрей Сантос от Челси. Англичаните имат договорка и за бразилския национал Едерсон от Аталанта, но трансферът може да се провали поради проблеми при медицинските прегледи на играча.

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Снимки: Imago