Бивша звезда на Берое ще играе в Бока Хуниорс

След дълга трансферна сага, изпълнена с обрати, Бока Хуниорс и Индепендиенте Ривадавия най-накрая постигнаха пълно споразумение за трансфера на бившата звезда на Берое Себастиан Вия. Колумбийският нападател официално се завръща в гранда от Буенос Айрес, който ще плати 6,5 милиона долара за целия му трансфер. Така Вия отново ще облече „синьо-жълтия“ екип три години след скандалната си раздяла с клуба, съпътствана от взаимни съдебни обвинения.

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Колумбийският футболист игра в Берое през сезон 2023/24, като именно старозагорският клуб бе този, който му подаде ръка в изключително труден период за него след скандала му с Бока Хуниорс.

Вия остави много сериозен отпечатък в българския футбол с представянето си за Берое, след което се завърна в Аржентина, преминавайки в Индепендиенте Ривадавия, а сега финализира своя трансфер обратно в Бока Хуниорс.

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Последният ясен сигнал, че сделката е на финалната права, дойде късно снощи. От лагера на Индепендиенте Ривадавия, известен с прозвището си „Лепра“, изтече информация, че нападателят не е включен в групата на отбора за пътуването до Кордоба. Там тимът трябваше да се изправи срещу Тигре в мач от шестнадесетинафиналите на Купата на Аржентина.

Това, което първоначално изглеждаше просто като напредък в преговорите, в съботния следобед се превърна в потвърждение за изцяло договорен трансфер. В момента двата клуба са в процес на финална размяна на документи, за да поставят подписите под сделката за 6,5 милиона долара.

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Преди да подпише своя четиригодишен договор с Бока, футболистът ще трябва да премине задължителните медицински прегледи. Веднага след това той ще се присъедини към състава, воден от наставника Родолфо Аруабарена. Отборът е във финалната фаза на своята предсезонна подготовка и се готви за първия си официален мач за полусезона – сблъсък със Сармиенто де Хунин на 16 юли за Купата на Аржентина.

Треньорът ще прецени в какво физическо състояние пристига Вия, за да реши дали да го включи в групата за мача на стадион „Марсело Биелса“ в Росарио. Ако не попадне в сметките за този двубой, той почти сигурно ще бъде на разположение за първия осминафинален мач от Копа Судамерикана срещу О'Хигинс на 23 юли.

По време на дългите преговори между клубовете намерението на играча да се завърне в Бока беше повече от ясно. Той постоянно изпращаше сигнали в социалните мрежи със сини и жълти сърца, поддържаше неофициални контакти с легендата на клуба Рикелме и открито заяви желанието си отново да играе на „Ла Бомбонера“. Всички тези действия се оказаха решаващи за финалния изход.

Въпреки добрите си изяви на терена, присъдата му за насилие, конфликтното напускане и флиртът с вечния враг Ривър Плейт в миналото разделиха феновете на две.

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