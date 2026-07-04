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  3. Поставиха легенда на Берое под домашен арест, бил с прекаран инсулт

Поставиха легенда на Берое под домашен арест, бил с прекаран инсулт

  • 4 юли 2026 | 16:08
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Поставиха легенда на Берое под домашен арест, бил с прекаран инсулт

Софийският градски съд наложи най-тежката мярка за неотклонение – "задържане под стража", на Виктор Драголов и IT специалиста Станислав Иванов, привлечени като обвиняеми по мащабното разследване на европейската прокуратура за измами с европейски средства. За разлика от тях, бившият футболист на Берое и Левски Васил Драголов, баща на Виктор, беше поставен под "домашен арест".

След разследване на европейската прокуратура: задържаха бивш футболист на Берое и Левски
След разследване на европейската прокуратура: задържаха бивш футболист на Берое и Левски

Магистратите са взели предвид влошеното му здравословно състояние, като бе отбелязано, че легендата на тима от Стара Загора е с прекаран инсулт. Разследващите твърдят, че е бил изграден добре структуриран механизъм за неправомерно усвояване на средства по проект за насърчаване на младежката заетост, като в схемата са участвали четири търговски дружества. По данни на европейската прокуратура щетите възлизат на около 900 000 евро.

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