Берое привлече играч от дубъла на ЦСКА

Берое представи още едно ново попълнение. Това е централният защитник Денис Динев, който се присъединява към заралии от дублиращия отбор на ЦСКА. До този момент старозагорци се подсилиха още с Борислав Вакадинов, Симеон Вешев, Георги Вълчев, Айкут Рамадан и Христо Митев.

Берое победи тима на Димитровград в първата си контрола

Ето какво написаха от клуба:

"С удоволствие съобщаваме, че ПФК Берое (Стара Загора) привлече Денис Динев. 22-годишният централен защитник притежава отлични качества и се присъединява от състава на ЦСКА (София) II, като се очаква да бъде един от лидерите на отбора.

Продължаваме да изграждаме конкурентоспособен състав за постигане на целите си. Добре дошъл! Само Берое!".

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