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  3. Берое победи тима на Димитровград в първата си контрола

Берое победи тима на Димитровград в първата си контрола

  • 4 юли 2026 | 12:52
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Берое победи тима на Димитровград в първата си контрола

Изпадналият във Втора лига Берое спечели първата си контрола от лятната подготовка срещу третодивизионния Димитровград с 1:0. Срещата се игра на тренировъчния терен над стадион "Берое", а единственото попадение реализира юношата Михаел Пенев в самия край на мача.

Берое си върна юноша
Берое си върна юноша

През второто полувреме гостите пропуснаха дузпа, която бе отразена от Дамян Христов. Вратарят все още не е представен официално като ново попълнени на старозагорци.

Следващата контрола на Берое е на 8 юли срещу Левски (Карлово). 

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