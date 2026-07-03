Берое обяви раздяла с бранител

Берое обяви раздялата си с бранителя Тижан Сона. Испанецът записа 35 мача в efbet Лига през изминалия сезон, в които вкара 1 гол. Преди по-малко от месец се заговори, че той ще продължи кариерата си в Черно море.
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Ето какво пишат от Берое:
Тиян Сонха напуска ПФК Берое. Благодарим му за отдадеността и професионализма през времето, прекарано в зелено-белите цветове, и му пожелаваме всичко най-добро занапред.
Успех, Тиян!
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