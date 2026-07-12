Марк Маркес отхвърли идеята за „карма“ след контузията на Марко Бедзеки

Марк Маркес защити Марко Бедзеки от онлайн нападките, след като пилотът на Априлия получи фрактура на ключицата по време на квалификацията за Гран При на Германия.

Марко Бедзеки приключи с Гран При на Германия след поредното тежко падане

Бедзеки беше принуден да се оттегли от състезателния уикенд на „Заксенринг“ след тежък инцидент в събота, което нанесе нов удар по надеждите му за титлата в MotoGP тази година.

Априлия окуражи Марко Бедзеки след оттеглянето му от Гран При на Германия

Контузията дойде само седмици, след като италианецът беше наказан да не участва в Гран При на Чехия заради това, че удари маршал след спринта в Бърно. Бедзеки също така се сблъска с Маркес по време на Гран При на Индонезия миналия октомври, докато се опитваше да навакса след бавен старт, оставяйки испанеца с контузия в рамото, която продължава да му влияе.

В отговор на коментари, че фрактурата на рамото на Бедзеки е възмездие за предишните му действия, действащият световен шампион призова феновете на MotoGP да не трупат критики върху неговия съперник. Вместо това той подчерта, че фокусът трябва да бъде върху подобряването на безопасността на пилотите в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта.

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„Чета думата „карма“ от 2015 г. насам, а след това спечелих шест световни титли. Така че, ако това е карма, добре дошла. Карма не съществува и всички ние, пилотите, поемаме много рискове на пистата“, каза той.



„Желаем най-доброто на Марко. Вече публикувах [в социалните мрежи] в Индонезия: „Не го нападайте, защото тези неща се случват в състезанията“. А днес се случи нещо, което можем да поправим за в бъдеще.



„Защото за пореден път Бедзеки, Фермин [Алдегер] в Ассен и аз в Индонезия се контузихме, когато навлязохме в чакъла заради ръба [между асфалта и чакъла]. Надявам се на добро възстановяване за Без, но се надявам, че в бъдеще ще можем да поправим тези неща“, добави още пилотът на Дукати.

Програма на уикенда за Гран При на Германия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages