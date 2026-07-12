Априлия окуражи Марко Бедзеки след оттеглянето му от Гран При на Германия

Колегите на Марко Бедзеки от заводския отбор на Априля – Паоло Бонора и Хорхе Мартин, изразиха своята подкрепа към изпадналия в затруднение пилот въпреки последния му сериозен неуспех. Италианецът се контузи при катастрофа в квалификацията на „Заксенринг“ вчера, което го извади от състезателния уикенд за Гран При на Германия.

Марко Бедзеки приключи с Гран При на Германия след поредното тежко падане

След като беше на върха на света, печелейки домашната си Гран При на Италия на „Муджело“ през май, Бедзеки загуби ценни точки през следващите четири състезателни уикенда заради драматична поредица от инциденти.

Тези злополуки, които включват изваждането му от Гран При на Унгария от съотборника му Мартин, забрана за участие в състезание заради удар на маршал в Чехия и катастрофа в Гран При на Нидерландия, доведоха до загубата на комфортната му преднина в световния шампионат от началото на сезона.

Бедзеки, който още днес ще претърпи операция в Италия, вече изостава с 11 точки от Мартин, като състезанието за Гран При на Германия тепърва предстои. Въпреки това мениджърът на отбора на Априлия, Паоло Бонора, се опита да запази позитивен тон в изказване за световния ефир на MotoGP в събота.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на "Заксенринг"

„Напълно съм убеден, че Марко е същият Марко Бедзеки, когото видяхме на „Муджело“. Това е нещо, което ни кара да бъдем много позитивни.



„Бих искал да му казвам всеки път: „Помни, че ти си същият Марко Бедзеки, който спечели по такъв страхотен начин на „Муджело“.“, каза той.



„Имаме късмет, че ни предстои едномесечна лятна пауза. Това е нещо положително, за да възстановим енергията, да презаредим батериите и да започнем по правилния начин втората част от сезона.



„Със сигурност му изпращаме голяма прегръдка. Той знае, че целият отбор е зад него. Познаваме неговата енергия, знаем и нашата сила. Така че е необходимо да бъдем много позитивни и да се възползваме от тази лятна почивка, за да възстановим настоящото настроение за втората половина на сезона“, добави Бонора.

Време е за последната битка в MotoGP преди заслужената лятна пауза

Хорхе Мартин също заяви, че вярва в способността на Бедзеки да се възстанови от този труден период. Въпреки че двамата нямат най-добрите отношения като съотборници, особено след инцидента на „Балатон Парк“, собственото завръщане на Мартин след кошмарните му контузии от миналата година може да послужи като пример за Безеки.

„Искам още веднъж да изпратя цялата си подкрепа на Марко, защото не е приятно да го виждам в този труден период.



„Но това са състезанията; той знае как да се възстановява от контузии. Защото със сигурност, ако се възползваш от лошите моменти, както казах и преди, можеш да се върнеш по-силен и с по-добър манталитет. Той е наистина силен пилот и ще бъде в битката“, каза Мартин след спринта в събота.

Програма на уикенда за Гран При на Германия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages