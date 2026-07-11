Марко Бедзеки приключи с Гран При на Германия след поредното тежко падане

След поредното си тежко падане в последните седмици доскорошният лидер в генералното класиране в MotoGP Марко Бедзеки беше принуден да се оттегли от уикенда за Гран При на Германия.

BREAKING 🚨 Marco Bezzecchi will miss the #GermanGP after sustaining a broken left collarbone



Wishing you a speedy recovery, Bez! 💪❤️#MotoGP pic.twitter.com/4Ps4DYA1KQ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 11, 2026

Италианецът катастрофира доста тежко в началото на квалификацията на „Заксенринг“ по-рано днес, след което повече не се върна на пистата. По-късно от Априлия съобщиха, че Бедзеки има счупена лява ключица и съответно е получил медицинска забрана да продължи участието си в уикенда за Гран При на Германия. Италианецът ще отпътува възможно най-скоро за родината си, където ще бъде опериран от доктор Джузепе Порцелини.

Това стечение на обстоятелствата е продължение на негативната серия, в която навлезе Бедзеки през последните седмици. В Унгария италианецът беше съборен още в първия завой, след което не стартира в Чехия заради наказанието за физическата саморазправа с един от маршалите на пистата в Бърно. Преди две седмици пък той падна доста тежко във втората обиколка от Гран При на Нидерландия и още преди началото на уикенда в Германия каза, че е далеч от 100-те процента, а днешното падане само добави към болежките му.

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Добрата новината за него е, че сега в MotoGP предстои едномесечната лятна пауза, която ще приключи в края на втората седмица на август, когато ще се проведе Гран При на Великобритания на „Силвърстоун“.

Програма на уикенда за Гран При на Германия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages