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Марко Бедзеки приключи с Гран При на Германия след поредното тежко падане

  • 11 юли 2026 | 13:31
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Марко Бедзеки приключи с Гран При на Германия след поредното тежко падане

След поредното си тежко падане в последните седмици доскорошният лидер в генералното класиране в MotoGP Марко Бедзеки беше принуден да се оттегли от уикенда за Гран При на Германия.

Италианецът катастрофира доста тежко в началото на квалификацията на „Заксенринг“ по-рано днес, след което повече не се върна на пистата. По-късно от Априлия съобщиха, че Бедзеки има счупена лява ключица и съответно е получил медицинска забрана да продължи участието си в уикенда за Гран При на Германия. Италианецът ще отпътува възможно най-скоро за родината си, където ще бъде опериран от доктор Джузепе Порцелини.

Това стечение на обстоятелствата е продължение на негативната серия, в която навлезе Бедзеки през последните седмици. В Унгария италианецът беше съборен още в първия завой, след което не стартира в Чехия заради наказанието за физическата саморазправа с един от маршалите на пистата в Бърно. Преди две седмици пък той падна доста тежко във втората обиколка от Гран При на Нидерландия и още преди началото на уикенда в Германия каза, че е далеч от 100-те процента, а днешното падане само добави към болежките му.

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Добрата новината за него е, че сега в MotoGP предстои едномесечната лятна пауза, която ще приключи в края на втората седмица на август, когато ще се проведе Гран При на Великобритания на „Силвърстоун“.

Програма на уикенда за Гран При на Германия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Германия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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