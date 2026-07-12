Време е за последната битка в MotoGP преди заслужената лятна пауза

С надпреварата за Гран При на Германия ще бъде сложен край на първата половина на сезона в MotoGP, след което отборите и пилотите ще се отправят на една напълно заслужена едномесечна лятна пауза.

От полпозишъна на „Заксенринг“ днес ще стартира Марк Маркес, който ще преследва своя общо 13-та победа във всички класове на саксонското трасе. До него на първата редица ще застанат брат му Алекс и Фабио Ди Джанантонио.

Марк Маркес победи брат си и грабна полпозишъна на "Заксенринг" с нов рекорд

На втория ред ще се наредят съотборниците в Тракхаус Априлия Раул Фернандес и Ай Огура и победителят в Германия през 2022 година Фабио Куартараро. Лидерът в световения шампионат Хорхе Мартин ще стартира от седмото място пред Педро Акоста и Франческо Баная, които ще допълнят третата редица.

Марко Бедзеки ще пропусне днешното състезание, след като получи контузия при падането си в квалификацията вчера. Така италианецът ще запише четвърта поредна неделна нула след отпаданията в Унгария и Нидерландия, които бяха разделени от неучастието заради наказание в Чехия.

Марко Бедзеки приключи с Гран При на Германия след поредното тежко падане

Във вчерашния спринт победата грабна Марк Маркес, който спечели пред брат си и Ди Джанантонио. Тримата бяха разделени от по-малко от секунда на финала на дистанцията от 15 обиколки, което обещава страхотна битка и днес, когато ще бъдат направени общо 30 тура.

Състезанието за Гран При на Германия, 11-ти кръг за сезон 2026 в MotoGP, започва в 15:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Германия в MotoGP

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Снимки: Sportal.bg