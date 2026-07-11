Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на "Заксенринг"

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на „Заксенринг“, който беше спечелен от Марк Маркес пред брат му Алекс и Фабио Ди Джанантонио:

Хорхе Мартин – 197 точки Марко Бедзеки – 186 Фабио Ди Джанантонио – 184 Ай Огура – 174 Марк Маркес – 165 Раул Фернандес – 143 Педро Акоста – 135 Франческо Баная – 133 Алекс Маркес – 87 Фермин Алдегер – 76 Лука Марини – 71 Енеа Бастианини – 69 Брад Биндър – 58 Фабио Куартараро – 46 Диого Морейра – 43 Франко Морбидели – 43 Йоан Зарко – 34 Жоан Мир – 26 Алекс Ринс – 19 Джак Милър – 15 Топрак Разгатлиоглу – 11 Маверик Винялес – 10 Икер Лекуона – 9 Аугусто Фернандес – 5 Кал Кръчлоу – 0 Йонас Фолгер – 0 Микеле Пиро – 0 Лоренцо Савадори – 0

Железният Маркес не трепна и спечели спринта в Германия

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Снимки: Sportal.bg