Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на „Заксенринг“, който беше спечелен от Марк Маркес пред брат му Алекс и Фабио Ди Джанантонио:
Хорхе Мартин – 197 точки
Марко Бедзеки – 186
Фабио Ди Джанантонио – 184
Ай Огура – 174
Марк Маркес – 165
Раул Фернандес – 143
Педро Акоста – 135
Франческо Баная – 133
Алекс Маркес – 87
Фермин Алдегер – 76
Лука Марини – 71
Енеа Бастианини – 69
Брад Биндър – 58
Фабио Куартараро – 46
Диого Морейра – 43
Франко Морбидели – 43
Йоан Зарко – 34
Жоан Мир – 26
Алекс Ринс – 19
Джак Милър – 15
Топрак Разгатлиоглу – 11
Маверик Винялес – 10
Икер Лекуона – 9
Аугусто Фернандес – 5
Кал Кръчлоу – 0
Йонас Фолгер – 0
Микеле Пиро – 0
Лоренцо Савадори – 0
Железният Маркес не трепна и спечели спринта в Германия
Програма на уикенда за Гран При на Германия в MotoGP
Снимки: Sportal.bg