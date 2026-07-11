Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на "Заксенринг"

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на "Заксенринг"

  • 11 юли 2026 | 16:36
  • 436
  • 0
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на "Заксенринг"

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на „Заксенринг“, който беше спечелен от Марк Маркес пред брат му Алекс и Фабио Ди Джанантонио:

  1. Хорхе Мартин – 197 точки

  2. Марко Бедзеки – 186

  3. Фабио Ди Джанантонио – 184

  4. Ай Огура – 174

  5. Марк Маркес – 165

  6. Раул Фернандес – 143

  7. Педро Акоста – 135

  8. Франческо Баная – 133

  9. Алекс Маркес – 87

  10. Фермин Алдегер – 76

  11. Лука Марини – 71

  12. Енеа Бастианини – 69

  13. Брад Биндър – 58

  14. Фабио Куартараро – 46

  15. Диого Морейра – 43

  16. Франко Морбидели – 43

  17. Йоан Зарко – 34

  18. Жоан Мир – 26

  19. Алекс Ринс – 19

  20. Джак Милър – 15

  21. Топрак Разгатлиоглу – 11

  22. Маверик Винялес – 10

  23. Икер Лекуона – 9

  24. Аугусто Фернандес – 5

  25. Кал Кръчлоу – 0

  26. Йонас Фолгер – 0

  27. Микеле Пиро – 0

  28. Лоренцо Савадори – 0

Железният Маркес не трепна и спечели спринта в Германия
Железният Маркес не трепна и спечели спринта в Германия
 Програма на уикенда за Гран При на Германия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Германия в MotoGP
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Sportal.bg

Още от Моторни спортове

Маверик Винялес сравни сегашната си драма с КТМ със скандалния му развод с Ямаха

Маверик Винялес сравни сегашната си драма с КТМ със скандалния му развод с Ямаха

  • 11 юли 2026 | 14:48
  • 319
  • 0
Марк Маркес разказа за неконвенционалната стратегия, която му донесе полпозишъна в Германия

Марк Маркес разказа за неконвенционалната стратегия, която му донесе полпозишъна в Германия

  • 11 юли 2026 | 14:24
  • 365
  • 0
Марко Бедзеки приключи с Гран При на Германия след поредното тежко падане

Марко Бедзеки приключи с Гран При на Германия след поредното тежко падане

  • 11 юли 2026 | 13:31
  • 2346
  • 0
Фернандо Алонсо все още няма представа какво ще прави след края на кариерата си във Формула 1

Фернандо Алонсо все още няма представа какво ще прави след края на кариерата си във Формула 1

  • 11 юли 2026 | 13:22
  • 545
  • 0
Марк Маркес победи брат си и грабна полпозишъна на "Заксенринг" с нов рекорд

Марк Маркес победи брат си и грабна полпозишъна на "Заксенринг" с нов рекорд

  • 11 юли 2026 | 12:37
  • 2588
  • 0
От Макларън обясниха защо все още не използват новия двигател от Мерцедес

От Макларън обясниха защо все още не използват новия двигател от Мерцедес

  • 11 юли 2026 | 10:53
  • 1974
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Решаващ мач във VNL: България 0:0 Франция! Следете мача ТУК!

Решаващ мач във VNL: България 0:0 Франция! Следете мача ТУК!

  • 11 юли 2026 | 17:11
  • 1585
  • 3
Шок: почина национал на Южна Африка, представял тима на Мондиал 2026

Шок: почина национал на Южна Африка, представял тима на Мондиал 2026

  • 11 юли 2026 | 16:06
  • 21743
  • 10
Лудогорец взима под наем крило на Ботафого, клауза задължава "орлите" да го откупят

Лудогорец взима под наем крило на Ботафого, клауза задължава "орлите" да го откупят

  • 11 юли 2026 | 17:50
  • 635
  • 1
Мощта на Холанд и Норвегия застава на пътя на мечтата на Англия и Хари Кейн

Мощта на Холанд и Норвегия застава на пътя на мечтата на Англия и Хари Кейн

  • 11 юли 2026 | 10:51
  • 6469
  • 18
Лудогорец решава за треньора до няколко часа - обявява го в понеделник

Лудогорец решава за треньора до няколко часа - обявява го в понеделник

  • 11 юли 2026 | 12:25
  • 7136
  • 29
Нов драматичен успех за Аржентина или Швейцария ще напише история?

Нов драматичен успех за Аржентина или Швейцария ще напише история?

  • 11 юли 2026 | 12:02
  • 4176
  • 16