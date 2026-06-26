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  2. Спартак (Плевен)
  3. Спартак (Плевен) се раздели с трима

Спартак (Плевен) се раздели с трима

  • 26 юни 2026 | 11:02
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Спартак (Плевен) се раздели с трима

Спартак (Плевен) се раздели с трима от своите футболисти, които бяха част от състава през пролетта на сезон 2025/26. Това са Абдул Фофана, Любомир Каракашев и Петър Господинов.

Централният нападател Фофана ще продължи кариерата си в Спортист (Своге), след като се разписа веднъж в 14 двубоя с екипа на плевенчани.

Атакуващият 18-годишен талант Каракашев изигра 18 срещи през изминалата кампания. 

Централният бранител и младежки национал на Молдова Петър Господинов записа 22 мача за Спартак, в които се отчете и с едно попадение. Благодарим и на тримата за времето в Спартак и им пожелаваме успех в бъдещите начинания!

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