Спартак (Плевен) си върна нападател, взе и млад халф

Две нови попълнения привлече Спартак (Плевен) преди новия сезон на Втора лига. Става въпрос за нападателя Преслав Антонов и полузащитника Костадин Велчев. Първия е отлично познат в отбора и се завръща в него, след като през втората половина на последната кампания игра за едноименния тим на Севлиево. Велчев е роден на 28 септември 2005 година. Играе като дефанзивен халф. Идва от Хебър (Пазарджик), чийто юноша е. Записал е 6 мача в Първа лига през сезон 2024/25 г., а през миналото първенство игра за родния си клуб във Втора лига.

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