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  3. Локо (ГО) надви Спартак (Плевен)

Локо (ГО) надви Спартак (Плевен)

  • 11 юли 2026 | 19:56
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Локо (ГО) надви Спартак (Плевен)

Локомотив (Горна Оряховица) се наложи с 2:1 над гостуващия му Спартак (Плевен) в приятелска среща. Стана интригуващ двубой. Жулиян Иванов даде преднина на домакините с попадение, четвърт час след началото. Плевенчани треснаха веднъж гредата. При друга ситуация, вкараха топката в мрежата на противника, но съдията не зачете попадението, отсъждайки засада. След почивката, Димитър Илиев реализира втория гол за „железничарите“ в 61-ата минута. Към края съдията отсъди по една дузпа за двата отбора. Жулиян Иванов не успя да реализира за Локо. Даниел Стоянов обаче беше точен за окончателното 2:1.

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