Черно море приключи контролите с победа

Черно море приключи лагера си в Трявна с нова победа. „Моряците“ надвиха Спартак (Плевен) с 1:0 на стадион „Ангел Кънчев“, а ранен гол на Георги Лазаров още във 2-рата минута реши контролата.

Варненци вече бяха победили Янтра (Габрово) с 1:0 след попадение на същия Лазаров, а преди това завършиха 0:0 срещу Локомотив (Горна Оряховица) в мач, прекратен в 85-ата минута заради силен вятър и проливен дъжд.

Още от първите секунди Черно море наложи високо темпо. Във 2-рата минута дълъг пас на Скуадроне намери Георги Лазаров зад защитата. Нападателят излезе сам срещу вратаря и с премерен удар направи 1:0, като топката първо срещна напречната греда, преди да влети в мрежата.

В 8-ата минута Мохамед Аши можеше да удвои аванса на „моряците“. Той получи отличен пас пред наказателното поле, финтира вратаря и стреля от малък ъгъл, но защитник на Спартак успя да изчисти топката от голлинията.

В 35-ата минута Шола Аделани се озова очи в очи с Кристиан Томов, но се забави с удара и стражът на варненци бе подпомогнат от добрата намеса на защитата.

След почивката Илиан Илиев направи цели 10 промени, оставяйки на терена само Ертан Томбак. В игра се появиха Антоан Манасиев, Георги Венциславов, Жоао Бандаро, Николай Костадинов, Мартин Банев, Емануил Няголов, Давид Телеш, Васил Панайотов, Кристиан Михайлов и дошлият на проби Идрис Бунаас.

В 60-ата минута Томбак бе заменен от Димитър Кичуков. Малко след това Панайотов организира отлична атака и изведе Кристиан Михайлов, но младият футболист си поведе дълго топката и вратарят го изпревари.

В 73-ата минута Хорхе Падиля, влязъл като смяна на Идрис Бунаас, навлезе опасно отдясно и бе съборен в наказателното поле. Васил Панайотов застана зад топката, но ударът му по земя в левия ъгъл бе спасен от стража на Спартак.

В 78-ата минута Димитър Заимов замени Кристиан Михайлов.

Съставът на Черно море:Кристиан Томов, Живко Атанасов, Лучано Скуадроне, Венцислав Керчев, Ертан Томбак, Петър Андреев, Берк Бейхан, Александър Тодоров, Асен Дончев, Мохамед Аши, Георги Лазаров.

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