Ботев (Враца) обърна Спартак (Плевен)

Ботев (Враца) спечели с 2:1 след обрат втората си контрола по време на лятната подготовка. Воденият от треньор Тодор Симов състав победи втородивизионния Спартак (Плевен), а головете паднаха през втората част.

Гостите поведоха в 57-ата минута, но в 62-рата Мартин Петков изравни след пас на Антоан Стоянов. В 70-ата минута намиращият се на проби Самуил Мечев вкара след подаване на Касим Хаджи.

През първото полувреме Хосе Гайегос удари греда. През втората част врачани имаха няколко ситуации, но трети гол не падна. Гостите пък уцелиха греда в края на двубоя.

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