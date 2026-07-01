Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо: Мондиал 2026, преди Белгия - Сенегал
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Враца)
  3. Ботев (Враца) обърна Спартак (Плевен)

Ботев (Враца) обърна Спартак (Плевен)

  • 1 юли 2026 | 22:38
  • 167
  • 0
Ботев (Враца) обърна Спартак (Плевен)

Ботев (Враца) спечели с 2:1 след обрат втората си контрола по време на лятната подготовка. Воденият от треньор Тодор Симов състав победи втородивизионния Спартак (Плевен), а головете паднаха през втората част. 

Гостите поведоха в 57-ата минута, но в 62-рата Мартин Петков изравни след пас на Антоан Стоянов. В 70-ата минута намиращият се на проби Самуил Мечев вкара след подаване на Касим Хаджи

През първото полувреме Хосе Гайегос удари греда. През втората част врачани имаха няколко ситуации, но трети гол не падна. Гостите пък уцелиха греда в края на двубоя.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Ботев разби Черноморец (Бургас), жесток порой прекъсна мача

Ботев разби Черноморец (Бургас), жесток порой прекъсна мача

  • 1 юли 2026 | 18:29
  • 21875
  • 7
Новият испанец пристигна в София, позира с екипа на Левски

Новият испанец пристигна в София, позира с екипа на Левски

  • 1 юли 2026 | 17:28
  • 8282
  • 23
Oфициално: Лудогорец и Пер-Матиас Хьогмо се разделиха

Oфициално: Лудогорец и Пер-Матиас Хьогмо се разделиха

  • 1 юли 2026 | 16:14
  • 23595
  • 83
Борац сложи козирка на стадиона преди мача с Левски (снимка)

Борац сложи козирка на стадиона преди мача с Левски (снимка)

  • 1 юли 2026 | 16:01
  • 11346
  • 94
БФС разширява институционалните си партньорства в подкрепа на децата и младите хора

БФС разширява институционалните си партньорства в подкрепа на децата и младите хора

  • 1 юли 2026 | 15:51
  • 1014
  • 0
9 години без Аян Садъков

9 години без Аян Садъков

  • 1 юли 2026 | 14:54
  • 1029
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Вездесъщият Хари Кейн отнесе на гърба си Англия до 1/8-финалите на Световното първенство

Вездесъщият Хари Кейн отнесе на гърба си Англия до 1/8-финалите на Световното първенство

  • 1 юли 2026 | 21:00
  • 38878
  • 191
Съставите на Белгия и Сенегал (гледайте тук)

Съставите на Белгия и Сенегал (гледайте тук)

  • 1 юли 2026 | 21:52
  • 1726
  • 4
Oфициално: Лудогорец и Пер-Матиас Хьогмо се разделиха

Oфициално: Лудогорец и Пер-Матиас Хьогмо се разделиха

  • 1 юли 2026 | 16:14
  • 23595
  • 83
ЦСКА 1948 спретна голямо шоу със словенски гранд, национал на България блести

ЦСКА 1948 спретна голямо шоу със словенски гранд, национал на България блести

  • 1 юли 2026 | 20:49
  • 20989
  • 21
Ботев разби Черноморец (Бургас), жесток порой прекъсна мача

Ботев разби Черноморец (Бургас), жесток порой прекъсна мача

  • 1 юли 2026 | 18:29
  • 21875
  • 7
Ден 3 на “Уимбълдън”, Джокович играе срещу Циципас

Ден 3 на “Уимбълдън”, Джокович играе срещу Циципас

  • 1 юли 2026 | 22:00
  • 19423
  • 10