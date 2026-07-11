Испания не даде шанс на Германия и спечели Европейското за юноши

Испания е новият европейски шампион за юноши до 19 години. Това стана факт, след като младите иберийци надвиха връстниците си от Германия с 2:0 във финала на шампионата на Стария континент, който се проведе в Англия.



Младата "Ла Фурия" поведе с попадение на 19-годишния нападател Уго Лопес, който защитава цветовете на Виляреал. Попадението падна малко преди почивката в 44-ата минута на срещата, а след почивката падна и второ попадение в полза на иберийците. То бе дело на друг 19-годишен младок в лицето на Марио Ривас от академията на Реал Мадрид, който се разписа в 54-ата минута.

Двата тима се бяха срещнали и в груповата фаза ан турнира, където испанците разбиха младия Бундес тим след 4:0. Освен това европейските шампиони стигнаха до титлата без да допуснат нито един гол, печелейки още срещу Уелс (7:0), Дания (3:0) и Хърватия (3:0).

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