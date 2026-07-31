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  3. Тунчев: Допсунахме леки голове

Тунчев: Допсунахме леки голове

  • 31 юли 2026 | 23:38
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Наставникът на Арда Александър Тунчев бе разочарован от загубата с 1:2 от ЦСКА 1948. Специалистът е на мнение, че леките голове, които са допуснали играчите от Кърджали, са основните причини за поражението.

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“Много елементарни голове допуснахме. Имахме ситуации да отбележим още, но не ги изиграхме по най-добрия начин. Това са причините да загубим днес. Отеблязахме в последната секунда, но се оказа, че Жоро в бил в засада. Радостно е, че Георги успя да се завърне след още една тежка контузия. За него бе важно да вкара за самочувствие, въпреки че не бе зачетено попадението”, каза Тунчев.

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