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Мамаду Диало: Направихме силен мач

  • 31 юли 2026 | 23:31
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Голмайсторът на ЦСКА 1948 Мамаду Диало говори след победата с 2:1 срещу Арда (Кърджали). Майстора от Нуакшот реализира и двете попадения в мрежата на Анатолий Господинов.

Майстора от Нуакшот попари Арда, ЦСКА 1948 потегля за Атина с настроение
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"Труден мач, играхме срещу много добър отбор, щастлив съм за успеха. И за двата гола, разбира се. Помогнах на отбора, Пепи Маринов също се намеси много решаващо на два пъти. Направихме силен двубой днес", заяви централният нападател на "червените" от Бистрица.

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Снимки: Startphoto

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