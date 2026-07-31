Мамаду Диало: Направихме силен мач

Голмайсторът на ЦСКА 1948 Мамаду Диало говори след победата с 2:1 срещу Арда (Кърджали). Майстора от Нуакшот реализира и двете попадения в мрежата на Анатолий Господинов.
Майстора от Нуакшот попари Арда, ЦСКА 1948 потегля за Атина с настроение
"Труден мач, играхме срещу много добър отбор, щастлив съм за успеха. И за двата гола, разбира се. Помогнах на отбора, Пепи Маринов също се намеси много решаващо на два пъти. Направихме силен двубой днес", заяви централният нападател на "червените" от Бистрица.
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