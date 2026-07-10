Лудогорец завърши подготовката с минимален успех над албанци

Лудогорец приключи лятната си подготовка с победа над албанския Теута с 1:0 в контролна среща, изиграна на стадион "Христо Ботев" в Благоевград. По-рано през деня "орлите" се наложиха със същия резултат и над Септември София, като записаха втори успех в рамките на няколко часа.Единственото попадение в двубоя реализира Алберто Салидо в 67-ата минута. Испанският нападател се възползва от отличен извеждащ пас на Филип Калоч и с прецизен диагонален удар преодоля вратаря на албанския тим.

През първото полувреме играта беше често накъсвана от нарушения, а чистите голови положения бяха малко. Най-близо до откриване на резултата бе капитанът Ивайло Чочев, чийто удар с глава след центриране от корнер беше спасен. Малко преди почивката стражът на Теута се намеси решително и след опасен изстрел на Бърнард Текпетей.

След паузата албанският състав заигра по-активно и създаде няколко опасности пред вратата на Хендрик Бонман. Въпреки това Лудогорец стигна до победния гол, а в заключителните минути германският вратар се намеси уверено и запази суха мрежа.Това беше четвърта контрола за разградчани през лятото. Преди това те разгромиха Етър със 7:4, завършиха 2:2 с Ботошани, а в петък победиха Септември София и Теута с по 1:0. Следващият уикенд Лудогорец ще открие новия сезон в Първа лига с домакинство на Локомотив Пловдив.

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