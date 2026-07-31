Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. Алвеша: Много добре се справяме

Алвеша: Много добре се справяме

  • 31 юли 2026 | 23:25
  • 270
  • 0

Наставникът на ЦСКА 1948 Александър Александров остана доволен от победата с 2:1 над Арда в мач от третия кръг на efbet Лига. Специалистът е на мнение, че “червените” са показали характер, за да спечелят трите точки.

Майстора от Нуакшот попари Арда, ЦСКА 1948 потегля за Атина с настроение
Майстора от Нуакшот попари Арда, ЦСКА 1948 потегля за Атина с настроение

“Тръгнахме по много добър начин с гол с пасове от целия терен и след това решихме, че всичко е свършило, а Арда е много добър отбор. Допуснахме изравняване и изпаднахме в дупка, но успяхме да излезем. В такива мачове трябва да показваме характер и да вземем точките. Засега се справяме много добре. Всеки дава максимума и затова не се притеснявам да правя промени. Не сме говорили за Панатинайкос изобщо. Мисля, че имаме сили да покажем добра игра и в двата мача”, каза Александров.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Майстора от Нуакшот попари Арда, ЦСКА 1948 потегля за Атина с настроение

Майстора от Нуакшот попари Арда, ЦСКА 1948 потегля за Атина с настроение

  • 31 юли 2026 | 23:10
  • 21331
  • 74
ЦСКА засега също без фенове за мача с Макаби заради изцепките на израелците

ЦСКА засега също без фенове за мача с Макаби заради изцепките на израелците

  • 31 юли 2026 | 22:13
  • 11788
  • 13
УЕФА готви голям удар върху Макаби за мача с ЦСКА

УЕФА готви голям удар върху Макаби за мача с ЦСКА

  • 31 юли 2026 | 21:42
  • 9282
  • 9
Венци Стефанов: Убеждават ме, че сред тях няма наркозависими, посочих двама да ги проверим, а те избягаха

Венци Стефанов: Убеждават ме, че сред тях няма наркозависими, посочих двама да ги проверим, а те избягаха

  • 31 юли 2026 | 21:41
  • 11016
  • 21
Любо Пенев доволен: Играем добре, точките ще дойдат

Любо Пенев доволен: Играем добре, точките ще дойдат

  • 31 юли 2026 | 21:17
  • 2503
  • 10
Юли Петков: Жалко, че не вкарахме втори гол

Юли Петков: Жалко, че не вкарахме втори гол

  • 31 юли 2026 | 21:11
  • 870
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Майстора от Нуакшот попари Арда, ЦСКА 1948 потегля за Атина с настроение

Майстора от Нуакшот попари Арда, ЦСКА 1948 потегля за Атина с настроение

  • 31 юли 2026 | 23:10
  • 21331
  • 74
ЦСКА засега също без фенове за мача с Макаби заради изцепките на израелците

ЦСКА засега също без фенове за мача с Макаби заради изцепките на израелците

  • 31 юли 2026 | 22:13
  • 11788
  • 13
Готвят се нови големи промени в Левски, всичко ще се официализира на 14 септември

Готвят се нови големи промени в Левски, всичко ще се официализира на 14 септември

  • 31 юли 2026 | 18:02
  • 35143
  • 132
Българин с много силен трансфер

Българин с много силен трансфер

  • 31 юли 2026 | 23:44
  • 3788
  • 12
Славия и Локомотив (Сф) продължават без победа в efbet Лига след люто дерби на "Александър Шаламанов"

Славия и Локомотив (Сф) продължават без победа в efbet Лига след люто дерби на "Александър Шаламанов"

  • 31 юли 2026 | 20:56
  • 27153
  • 39
Венци Стефанов: Убеждават ме, че сред тях няма наркозависими, посочих двама да ги проверим, а те избягаха

Венци Стефанов: Убеждават ме, че сред тях няма наркозависими, посочих двама да ги проверим, а те избягаха

  • 31 юли 2026 | 21:41
  • 11016
  • 21