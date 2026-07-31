Алвеша: Много добре се справяме

Наставникът на ЦСКА 1948 Александър Александров остана доволен от победата с 2:1 над Арда в мач от третия кръг на efbet Лига. Специалистът е на мнение, че “червените” са показали характер, за да спечелят трите точки.

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“Тръгнахме по много добър начин с гол с пасове от целия терен и след това решихме, че всичко е свършило, а Арда е много добър отбор. Допуснахме изравняване и изпаднахме в дупка, но успяхме да излезем. В такива мачове трябва да показваме характер и да вземем точките. Засега се справяме много добре. Всеки дава максимума и затова не се притеснявам да правя промени. Не сме говорили за Панатинайкос изобщо. Мисля, че имаме сили да покажем добра игра и в двата мача”, каза Александров.

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