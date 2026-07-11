Лудогорец води преговори играч от Световното

Ахмед Солиман, член на Управителния съвет на Замалек, потвърди, че клубът води преговори с Лудогорец относно защитника Хосам Абделмагид, който бе част от националния отбор на Египет на световното първенство. Той уточни, че все още не е взето решение дали египетският национал ще бъде продаден на българския отбор.

Понастоящем дискусиите се провеждат между ръководството на Замалек и представителите на играча, които поддържат пряк контакт с Лудогорец.

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Според Солиман, ситуацията е изключително деликатна. От една страна, отборът има голяма нужда от услугите на Абделмагид, но от друга страна, неговият договор изтича в края на следващия сезон. Това поставя клуба пред сериозна дилема: да го продаде сега или да рискува да го загуби без трансферна сума.

„Въпросът се проучва и все още не е взето окончателно решение – нито за одобрение, нито за отхвърляне на офертата“, заяви Солиман, цитиран от zamalektoday.

Той допълни, че Абделмагид има оферта и от Шарджа от ОАЕ.

Солиман изрази мнение, че заплатата на защитника е по-ниска от това, което той заслужава, и не бива да бъде обвиняван, ако реши да продължи кариерата си в друг клуб. Ситуацията се усложнява допълнително от факта, че Замалек има забрана за трансфери и не може да регистрира нови играчи.

„Кризата със спрените права за картотекиране прави всичко още по-трудно. Поставя се въпросът дали можем да убедим Хосам да остане за този последен сезон от договора си, без да го подновява. Във всички случаи въпросът е сложен и решението е трудно“, завърши Солиман.

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