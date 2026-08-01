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Марчо Дафчев: Карабах игра по-добре, но ЦСКА устоя

  • 1 авг 2026 | 03:21
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Бившият халф на ЦСКА Марчо Дафчев коментира пред azerisport.com успеха на „червените“ над Карабах в реванша от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата на стадион "Васил Левски" завърши 0:0 в редовното време и продълженията, а при дузпите ЦСКА триумфира.

„Гледах мача. Карабах игра по-добре. В продълженията обаче те пропуснаха много чисто голово положение. Стилът на игра на Карабах е такъв, че те контролират топката и правят дълги подавания. Просто трябваше да се възползват от моментите си. А ЦСКА се бори смело, не се огъна. Още преди мача казах, че атмосферата на стадиона ще бъде отлична. Вероятно и сами сте се убедили в това. ЦСКА е истинска марка за Европа. И преди са постигали силни резултати в евротурнирите“, заяви Дафчев.

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„Знам, че в Азербайджан са огорчени от този резултат. Но във футбола се случват такива неща. В Карабах най-много ми хареса Марко Янкович. Той е много добър футболист“, добави бившият полузащитник.

Дафчев имаше кратък престой в ЦСКА през 2002 година, а в Азербайджан е познат от изявите си с екипа на Нефтчи (Баку) между 2008 и 2009 година.

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Снимки: Startphoto

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