Трансферът на Станич готов до часове

Преминаването на ключовия играч на Лудогорец, Петър Станич, в отбора на Олимпиакос е на финалната права. Разногласията между двете футболни организации са почти преодолени, като остават само малки подробности за доуточняване по споразумението, информира Sport24.

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Допълнителна информация сочи, че важна фигура от ръководството на „орлите“ вече се намира в Атина, за да проведе последни разговори с управата на гръцкия гранд от Пирея. Подобна е ситуацията и с представители на Станич.

„Скай спорт Германия“ съобщава, че стойността на трансфера ще достигне приблизително 9 милиона евро. Разговорите между Лудогорец и Олимпиакос продължиха почти месец и изглежда, че най-сетне ще има развръзка.

Сръбският национал не взе участие в нито една от двете контролни срещи на разградчани в петък, което също е индикация за предстоящото му напускане.

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