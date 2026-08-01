Българин с позиции в Азербайджан: ЦСКА елиминира един от най-добрите отбори в Европа

Бившият президент на Интер (Баку) Георги Николов сподели мнението си за реванша от втория квалификационен кръг на Лига Европа между ЦСКА и Карабах, в който "червените" ликуваха след изпълнение на дузпи.

„Въодушевен съм от победата на ЦСКА. Сред феновете настроението е приповдигнато заради играта на отбора, който действаше тактически добре срещу един от най-добрите тимове в Европа, притежаващ огромен опит. През последните години Карабах се представя успешно във всички европейски турнири. Това няма как да не радва привържениците на ЦСКА“, заяви Николов.

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„Агдамци не играха никак зле и в двата мача. Както се казва, късмет за едните, нещастие за другите. Особено във вчерашния двубой отборът на Гурбан Гурбанов имаше добри шансове да открие резултата. Вратарят на „армейците“ обаче се представи отлично и мачът стигна до дузпи. Наказателните удари са като рулетка, но продължаването на българския клуб е напълно заслужено. В решаващия момент ЦСКА игра по-хладнокръвно и затова реализира всичките си дузпи", изтъкна Георги Николов.



"Както и да е, желая успех на Карабах в Лигата на конференциите. Мисля, че там могат да постигнат много“, добави той.

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