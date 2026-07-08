Мартин Брандъл призова за промяна в правилата след случилото се с Антонели

Мартин Брандъл призова ръководните органи на Формула 1 да преосмислят правилата за границите на пистата, след като лидерът в шампионата Андреа Кими Антонели получи петсекундно наказание в заключителните етапи на неделната Гран При на Великобритания. Това беше санкция, която бившият пилот, а сега коментатор, смята, че не е трябвало да бъде налагана, тъй като италианецът не е получил никакво състезателно предимство.

Антонели се движеше на втора позиция и настигаше лидера в състезанието Шарл Леклер, когато в 41-вата от общо 52 обиколки предпазителят на предното му ляво колело се повреди, което сериозно компрометира управлението на неговия Мерцедес W17.

Докато 19-годишният пилот се бореше с повредения болид, той беше принуден да излезе от пистата няколко пъти, което доведе до четири нарушения на границите ѝ. Четвъртото нарушение автоматично задейства наказание от пет секунди съгласно настоящите правила. Стюардите признаха наличието на механичен проблем, но отсъдиха, че той не представлява „основателна причина“ за напускане на трасето и приложиха стандартната санкция.

Антонели, който влезе в бокса и изостана в класирането, в крайна сметка пресече финалната линия на девето място зад кола за сигурност, но наказанието го смъкна до 16-а позиция в крайното подреждане. Така за втори път в последните три състезания той не взе точки, след като преди няколко седмици отпадна от Гран При на Барселона в заключителните етапи на надпреварата.

Брандъл беше безпощаден в критиките си по време на предаването на Sky Sports F1.

„Границите на пистата са наказание за представяне, а не за оцеляване“, каза той, правейки ясна разлика между пилоти, които умишлено излизат широко за по-добро време, и пилот, който просто се опитва да докара повреден болид до финала.

В своя анализ след състезанието той отиде още по-далеч, пишейки, че „беше сърцераздирателно за него, но и още един научен урок, тъй като той не даде достатъчно ясна информация за проблемите си на път към бокса“.

Мерцедес потвърди стратегията си за подобрения на фона на възраждането на Ферари и Ред Бул

Бившият пилот също така призова самите правила да бъдат пренаписани. „Това правило се нуждае от корекция; наказанията за границите на пистата са за случаи, когато пилотите печелят състезателно предимство, като режат завои или излизат широко и така успяват да поддържат по-висока скорост“, твърди Брандъл.

Въпреки катастрофалния резултат на „Силвърстоун“, Антонели все още води в шампионата на пилотите със 179 точки, с 25 повече от съотборника си Джордж Ръсел, който завърши втори след Лeклер. Люис Хамилтън допълни подиума на трето място.

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Великобритания

Мерцедес прие наказанието съгласно съществуващите правила и избра да не го оспорва, но инцидентът разпали отново по-широк дебат за това дали рамката на правилата за границите на пистата е подходяща, когато са замесени обстоятелства извън контрола на пилота. Брандъл обаче подчерта, че без късната кола за сигурност, предизвикана от Макс Верстапен, наказанието на Антонели на практика би било без значение.

Той заключи: „Въпреки това, темпото му беше такова, че той щеше да изтърпи наказанието и пак да завърши пред двата болида на Алпин, докато в 48-ата обиколка задното крило на Верстапен не се затвори правилно, за да възстанови пълната притискаща сила и, за втори път в рамките на осем дни, макар и очевидно по малко по-различни причини, го завъртя извън пистата.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago