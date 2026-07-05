Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Великобритания, която беше спечелена от Шарл Леклер пред Джордж Ръсел и Люис Хамилтън:
Андреа Кими Антонели – 179 точки
Джордж Ръсел – 154
Люис Хамилтън – 147
Шарл Леклер – 108
Ландо Норис – 97
Оскар Пиастри – 82
Макс Верстапен – 76
Исак Хаджар – 52
Пиер Гасли – 42
Лиам Лоусън – 39
Арвид Линдблад – 20
Оливър Беарман – 18
Франко Колапинто – 18
Габриел Бортолето – 6
Карлос Сайнц – 6
Алекс Албон – 5
Естебан Окон – 3
Фернандо Алонсо – 1
Нико Хюлкенберг – 0
Валтери Ботас – 0
Серхио Перес – 0
Ланс Строл – 0
Шарл Леклер спечели драматичната Гран При на Великобритания пред Ръсел и ХамилтънДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Sportal.bg