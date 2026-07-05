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Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Великобритания

  • 5 юли 2026 | 18:54
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Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Великобритания, която беше спечелена от Шарл Леклер пред Джордж Ръсел и Люис Хамилтън:

  1. Андреа Кими Антонели – 179 точки

  2. Джордж Ръсел – 154

  3. Люис Хамилтън – 147

  4. Шарл Леклер – 108

  5. Ландо Норис – 97

  6. Оскар Пиастри – 82

  7. Макс Верстапен – 76

  8. Исак Хаджар – 52

  9. Пиер Гасли – 42

  10. Лиам Лоусън – 39

  11. Арвид Линдблад – 20

  12. Оливър Беарман – 18

  13. Франко Колапинто – 18

  14. Габриел Бортолето – 6

  15. Карлос Сайнц – 6

  16. Алекс Албон – 5

  17. Естебан Окон – 3

  18. Фернандо Алонсо – 1

  19. Нико Хюлкенберг – 0

  20. Валтери Ботас – 0

  21. Серхио Перес – 0

  22. Ланс Строл – 0

Шарл Леклер спечели драматичната Гран При на Великобритания пред Ръсел и Хамилтън
Шарл Леклер спечели драматичната Гран При на Великобритания пред Ръсел и Хамилтън
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Снимки: Sportal.bg

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