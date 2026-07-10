Дуплантис с нов рекорд в Монако, Кенеди №1 при жените

Световният рекордьор, олимпийски, световен и европейски шампион в овчарския скок Арманд Дуплантис постигна поредна победа в своята кариера. Шведът, който наскоро се ожени за Дезире Ингланднер, триумфира на Диамантената лига в Монако в дисциплината, която днес не беше сред диамантените, с нов рекорд на турнира от 6.07 метра. След това той атакува и 6.15 м, но без успех.

Французинът Баптист Тиери завърши втори с 5.85 м, а трети също с 5.85 м се нареди австралиецът Къртис Маршал.

Не по-малко впечатляващ беше и резултатът на победителката в овчарския скок при жените Нина Кенеди. Австралийската звезда постави нов рекорд на Океания за първото място, след като преодоля 4.95 м. Това е също и нов най-добър резултат в света за сезона. Кенеди вдигна летвата и на 5.00 м, но не стигна до успех на тази височина.

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Снимки: Gettyimages