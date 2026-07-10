Саръбоюков: Стягах се в опита да направя по-големи скокове и това ме изтощи

Божидар Саръбоюков постигна най-силния резултат в своята кариера на открито в скока на дължина, но с 8.36 метра остана четвърти на Диамантената лига в Монако в едно от най-силните състезания в дисциплината в последните години. Възпитаникът на Димитър Карамфилов “изпадна” от тройката в последния момент, след като новият световен рекордьор за юноши Хорхе Ходелин скочи 8.38 м при петото си излизане в сектора. Големият Милтиадис Тентоглу спечели надпреварата с най-добър резултат в света за сезона от 8.61 м.

Рекорден скок на Саръбоюков го остави четвърти в гладиаторска битка в Монако

“Изтощен съм, беше доста трудно състезание с много големи резултати. Гледаме, че тройката беше с изключително висок резултат. Не съм разочарован от резултата си, но не е това скокът, който аз искам и който аз мога да направя. Когато не направиш опита, който искаш, и скокът, който ти доставя удоволствие, не се забавляваш.

Изтощих се, може би се дължи на това, че нямаше тази свобода на скоковете, а много се стягах в опита си да направя по-големи скокове. Това по-скоро ме изтощи.

Като се прибера започвам да тренирам за Националното първенство, а след това насочваме всичко към Европейското в Бирмингам”, каза Саръбоюков пред Max One веднага след състезанието.

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