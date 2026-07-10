Веро и Чех са атлетите на Европа за месец юни

Швейцарката Одри Веро и словенецът Кристиян Чех бяха избрани за атлети на месец юни 2026 година. За отличието бяха номинирани петима атлети при жените и петима при мъжете, като критерий бяха единствено техните постижения през юни. Гласуването на феновете се проведе в рамките на седмица на уебсайта на Европейската атлетика.

Прогресът на Веро на 800 метра

Одри Веро напредна толкова много в бягането на 800 метра, че изгряващата швейцарска звезда вече е съвсем близо до дългогодишния световен рекорд на Ярмила Кратохвилова от 1:53.28, поставен през далечната 1983 година.

Блестяща Одри Веро стана третата жена в историята под 1:54 мин на 800 м с най-бързото бягане от 43 години

През юни Веро счупи бариерата от 1:54 минути не веднъж, а два пъти, превръщайки се в първата атлетка в историята с няколко бягания под 1:54 за тази дистанция. След като записа 1:53.98 в Стокхолм за изненадваща победа над Кийли Ходжкинсън, Веро подобри времето си на 1:53.80 в Париж, доближавайки се още повече до световния рекорд.

Между тези два триумфа на Диамантена лига Веро пренаписа рекордите с време от 1:22.85 на 600 метра на родна земя в Бил, подобрявайки най-доброто европейско постижение, което принадлежеше на Ходжкинсън.

Какво сподели тя: “Имах наистина добър сезон в зала и много добро начало на сезона на открито. Чувствам, че най-голямата промяна в живота ми е фактът, че станах професионален атлет. Вече не съм в училище и трябва да кажа, че беше трудно да съчетавам двете дейности. Сега нямам извинения, тъй като имам цялото време на света да се съсредоточа само върху тренировките, възстановяването и самия спорт.“

За очакванията до края на 2026 г.: “Като много други, и аз имах своите трудности, но сега всичко върви добре. Не очаквах да бягам толкова бързо този сезон. Тези скорошни резултати наистина ми дадоха надежда и изградиха увереността ми за това, което предстои.“

За възможността да атакува световния рекорд…”По-лесно е, когато съм в състезание с други атлети със същото темпо като мен. С Ходжкинсън винаги е по-лесно да се бяга бързо. Ако световният рекорд все още е възможен в Бирмингам, ще опитам в Бирмингам.“

Постоянството на Чех над 70 метра

Кристян Чех се състезава активно през целия юни, като спечели три от петте си състезания в хвърлянето на диск. Сред най-силните му моменти бяха победата на словенския шампионат с най-добър резултат за сезона от 71.86 метра – най-дългото хвърляне, постигнато извън Рамона през 2026 г., както и победи на златните турнири от Световния континентален тур в Турку и Загреб.

В Загреб Чех премина границата от 70 метра за втори път през юни и за шести път през сезона, постигайки 70.32 метра в шестия си опит, за да изтръгне победата в последния момент от намиращия се в добра форма британец Лорънс Окойе.

Какво сподели той: “Когато си последният хвърляч и в момента си на второ място, трябва да дадеш всичко от себе си. Всяко състезание над 70 метра е страхотно състезание, не е лесно да се постигне този резултат, който според мен е достоен за медал на Европейското първенство в Бирмингам, ако не и за победа.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago