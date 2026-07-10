Уанионий подобри световен рекорд в Монако

Олимпийският шампион на 800 метра от Париж 2024 Емануел Уанионий постави нов световен рекорд на 1000 метра по време на Диамантената лига в Монако тази вечер. Кениецът направи много силно бягане и спря хронометрите на 2:11.83 минути - нов световен рекорд, нов рекорд на турнира и нов рекорд на Диамантената лига. До момента върховото постижение на планетата на 1000 метра беше 2:11.96 мин на неговия сънародник Ноа Нгени от 1999 г.

Втората позиция на 1000 метра в Монако зае британецът Джейк Хайтман с личен рекорд от 2:12.77 мин, а трети се нареди алжирецът Джамел Неджати също с лично постижение от 2:13.94 мин.

“Толкова съм развълнуван и щастлив, че успях да бягам днес в Монако. Това беше първият път, когато пробягах 1000 м, а директното подобряване на световния рекорд ме прави толкова щастлив. Искам да благодаря на другите спортисти, които ме тласнаха до предела ми. Не искам да говоря за световния рекорд на 800 м. Първо искам да бягам бързо и да подобря личния си рекорд. Нека замълча, действията говорят по-силно от думите. Следващото ми състезание е в Лондон. Реших да не бягам твърде много този сезон, защото искам да бягам много бързо в края на сезона”, каза щастливият Уанионий след финала.

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Снимки: Imago