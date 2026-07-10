Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо: Мондиал 2026, Испания - Белгия
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Уанионий подобри световен рекорд в Монако

Уанионий подобри световен рекорд в Монако

  • 10 юли 2026 | 21:27
  • 436
  • 0
Уанионий подобри световен рекорд в Монако

Олимпийският шампион на 800 метра от Париж 2024 Емануел Уанионий постави нов световен рекорд на 1000 метра по време на Диамантената лига в Монако тази вечер. Кениецът направи много силно бягане и спря хронометрите на 2:11.83 минути - нов световен рекорд, нов рекорд на турнира и нов рекорд на Диамантената лига. До момента върховото постижение на планетата на 1000 метра беше 2:11.96 мин на неговия сънародник Ноа Нгени от 1999 г. 

Втората позиция на 1000 метра в Монако зае британецът Джейк Хайтман с личен рекорд от 2:12.77 мин, а трети се нареди алжирецът Джамел Неджати също с лично постижение от 2:13.94 мин. 

“Толкова съм развълнуван и щастлив, че успях да бягам днес в Монако. Това беше първият път, когато пробягах 1000 м, а директното подобряване на световния рекорд ме прави толкова щастлив. Искам да благодаря на другите спортисти, които ме тласнаха до предела ми. Не искам да говоря за световния рекорд на 800 м. Първо искам да бягам бързо и да подобря личния си рекорд. Нека замълча, действията говорят по-силно от думите. Следващото ми състезание е в Лондон. Реших да не бягам твърде много този сезон, защото искам да бягам много бързо в края на сезона”, каза щастливият Уанионий след финала.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Лека атлетика

Драматична развръзка в тройния скок на Диамантената лига в Монако

Драматична развръзка в тройния скок на Диамантената лига в Монако

  • 10 юли 2026 | 20:58
  • 836
  • 0
Веро и Чех са атлетите на Европа за месец юни

Веро и Чех са атлетите на Европа за месец юни

  • 10 юли 2026 | 18:45
  • 822
  • 0
Аделеке се оттегли от Диамантената лига в Монако

Аделеке се оттегли от Диамантената лига в Монако

  • 10 юли 2026 | 18:15
  • 927
  • 0
Още четири медала за българските атлети в Полша

Още четири медала за българските атлети в Полша

  • 10 юли 2026 | 17:30
  • 775
  • 0
Олимпийски шампиони и световни рекордьори се събират за Диамантената лига в Лондон

Олимпийски шампиони и световни рекордьори се събират за Диамантената лига в Лондон

  • 10 юли 2026 | 17:20
  • 1288
  • 0
Рекорден брой кандидатури за двудневния Лондонски маратон остави мнозина разочаровани

Рекорден брой кандидатури за двудневния Лондонски маратон остави мнозина разочаровани

  • 10 юли 2026 | 16:53
  • 353
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Голяма изненада в състава на Испания, Де Бройне и Доку се завръщат за Белгия

Голяма изненада в състава на Испания, Де Бройне и Доку се завръщат за Белгия

  • 10 юли 2026 | 20:28
  • 9436
  • 9
УЕФА заведе дисциплинарно производство срещу Левски заради расизъм

УЕФА заведе дисциплинарно производство срещу Левски заради расизъм

  • 10 юли 2026 | 18:26
  • 19447
  • 132
Ахмедов се завръща в Спартак (Варна)

Ахмедов се завръща в Спартак (Варна)

  • 10 юли 2026 | 18:08
  • 13976
  • 16
Меси предизвиква модерния футбол: най-добрият на Мондиал 2026 тича най-малко

Меси предизвиква модерния футбол: най-добрият на Мондиал 2026 тича най-малко

  • 10 юли 2026 | 20:00
  • 6026
  • 32
Синер сломи Джокович на Уимбълдън, ясни са финалистите

Синер сломи Джокович на Уимбълдън, ясни са финалистите

  • 10 юли 2026 | 20:52
  • 24416
  • 32
Официално: ЦСКА продаде Делова в Турция

Официално: ЦСКА продаде Делова в Турция

  • 10 юли 2026 | 16:07
  • 16893
  • 38