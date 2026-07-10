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Впечатляваща Алфред подобри рекорд на Оти и вече е №3 във вечната ранглиста на 200 метра

  • 10 юли 2026 | 22:38
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Впечатляваща Алфред подобри рекорд на Оти и вече е №3 във вечната ранглиста на 200 метра

Олимпийската шампионка на 100 метра от Париж 2024 Джулиън Алфред направи впечатляващо бягане на 200 метра за победа на Диамантената лига в Монако тази вечер. Спринтьорката от Сейнт Лусия, която има и световна титла на 60 метра в зала в своята кариера, се наложи в Монако с 21.51 секунди (+0.9 м/сек). С този резултат тя не само подобри рекорда на турнира на Мерлин Оти от 1993 г., но и излезе на трето място във вечната световна ранглиста на дисциплината. По-бързи от нея в историята са били само световната рекордьорка Флорънс Грифит Джойнър с 21.34 сек и Шерифа Джаксън с 21.41 сек. 

Адаеджа Ходж завърши втора с 21.76 сек, а олимпийската шампионка на 200 м от Париж 2024 Габи Томас допълни тройката с 21.84 сек. 

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Снимки: Gettyimages

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