Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо: Мондиал 2026, Испания - Белгия
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Ботсванското страшилище Кебинаципи с бягане за историята

Ботсванското страшилище Кебинаципи с бягане за историята

  • 10 юли 2026 | 22:16
  • 1038
  • 0
Ботсванското страшилище Кебинаципи с бягане за историята

Световният шампион на 400 и 4 по 400 метра Бусанг Колен Кебинаципи  постигна поредното си впечатляващо бягане, за да се изкачи още по-нависоко във вечната световна ранглиста. Талантът от Ботсвана спечели надпреварата на 400 м на Диамантената лига в Монако тази вечер с 43.44 секунди - нов рекорд на турнира, нов рекорд на Диамантената лига и национален рекорд. С това постижение Кебинаципи се изравни на шесто място във вечната световна ранглиста с европейския рекордьор Матю Хъдсън-Смит. 

Втори завърши американецът Джакъри Патерсън с 43.96 сек, а трети се нареди специалистът на 400 м/пр Рай Бенджамин с 44.13 сек. 

При жените олимпийската шампионка на 400 м Марилейди Паулино също направи силно бягане и спечели надпреварата с нов рекорд на турнира от 48.67 сек. Американката Аалия Бътлър записа личен рекорд от 48.84 сек за второто място, а чешката звезда Глория Лурдес Мануел се нареди трета с 49.44 сек. 

“Не очаквах да бъда толкова бърз. Просто си играем и ще видим колко бързо можем да стигнем към края на сезона. Монако е много добро място за мен. Участвах в първото си състезание от Диамантената лига тук през 2024 г., така че просто исках да дойда тук и да оставя отпечатъка. Не се състезавах под напрежение. Този път ставаше дума за удоволствие, защото миналата година вече постигнахме това, което искахме. Така че този път става въпрос само за радост. Правя тези лицеви опори на финала, за да покажа, че все още имам много енергия. Знаете ли, имам много натоварени две седмици с всички състезания. Но го правя и като благодарност към Исак Маквала, който е моят пример за подражание, мой приятел и моят ментор. Той е много близо до мен. Сега фокусът ми е върху 400 метра, но може би в бъдеще, когато постигна това, което искам в това състезание, можем да преминем към 200 метра. В момента нямам никакви планове. Нямам цели, които искам да постигна”, каза Кебинаципи след победата си. 

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Лека атлетика

Уанионий подобри световен рекорд в Монако

Уанионий подобри световен рекорд в Монако

  • 10 юли 2026 | 21:27
  • 1225
  • 0
Драматична развръзка в тройния скок на Диамантената лига в Монако

Драматична развръзка в тройния скок на Диамантената лига в Монако

  • 10 юли 2026 | 20:58
  • 1286
  • 0
Веро и Чех са атлетите на Европа за месец юни

Веро и Чех са атлетите на Европа за месец юни

  • 10 юли 2026 | 18:45
  • 914
  • 0
Аделеке се оттегли от Диамантената лига в Монако

Аделеке се оттегли от Диамантената лига в Монако

  • 10 юли 2026 | 18:15
  • 1009
  • 0
Още четири медала за българските атлети в Полша

Още четири медала за българските атлети в Полша

  • 10 юли 2026 | 17:30
  • 865
  • 0
Олимпийски шампиони и световни рекордьори се събират за Диамантената лига в Лондон

Олимпийски шампиони и световни рекордьори се събират за Диамантената лига в Лондон

  • 10 юли 2026 | 17:20
  • 1402
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Испания 1:1 Белгия, Педри и Лукаку се появиха в игра

Испания 1:1 Белгия, Педри и Лукаку се появиха в игра

  • 10 юли 2026 | 22:00
  • 21375
  • 76
УЕФА заведе дисциплинарно производство срещу Левски заради расизъм

УЕФА заведе дисциплинарно производство срещу Левски заради расизъм

  • 10 юли 2026 | 18:26
  • 23215
  • 169
Ахмедов се завръща в Спартак (Варна)

Ахмедов се завръща в Спартак (Варна)

  • 10 юли 2026 | 18:08
  • 17221
  • 25
Меси предизвиква модерния футбол: най-добрият на Мондиал 2026 тича най-малко

Меси предизвиква модерния футбол: най-добрият на Мондиал 2026 тича най-малко

  • 10 юли 2026 | 20:00
  • 8955
  • 40
Синер сломи Джокович на Уимбълдън, ясни са финалистите

Синер сломи Джокович на Уимбълдън, ясни са финалистите

  • 10 юли 2026 | 20:52
  • 28901
  • 40
Официално: ЦСКА продаде Делова в Турция

Официално: ЦСКА продаде Делова в Турция

  • 10 юли 2026 | 16:07
  • 19294
  • 59