Ботсванското страшилище Кебинаципи с бягане за историята

Световният шампион на 400 и 4 по 400 метра Бусанг Колен Кебинаципи постигна поредното си впечатляващо бягане, за да се изкачи още по-нависоко във вечната световна ранглиста. Талантът от Ботсвана спечели надпреварата на 400 м на Диамантената лига в Монако тази вечер с 43.44 секунди - нов рекорд на турнира, нов рекорд на Диамантената лига и национален рекорд. С това постижение Кебинаципи се изравни на шесто място във вечната световна ранглиста с европейския рекордьор Матю Хъдсън-Смит.

Втори завърши американецът Джакъри Патерсън с 43.96 сек, а трети се нареди специалистът на 400 м/пр Рай Бенджамин с 44.13 сек.

При жените олимпийската шампионка на 400 м Марилейди Паулино също направи силно бягане и спечели надпреварата с нов рекорд на турнира от 48.67 сек. Американката Аалия Бътлър записа личен рекорд от 48.84 сек за второто място, а чешката звезда Глория Лурдес Мануел се нареди трета с 49.44 сек.

“Не очаквах да бъда толкова бърз. Просто си играем и ще видим колко бързо можем да стигнем към края на сезона. Монако е много добро място за мен. Участвах в първото си състезание от Диамантената лига тук през 2024 г., така че просто исках да дойда тук и да оставя отпечатъка. Не се състезавах под напрежение. Този път ставаше дума за удоволствие, защото миналата година вече постигнахме това, което искахме. Така че този път става въпрос само за радост. Правя тези лицеви опори на финала, за да покажа, че все още имам много енергия. Знаете ли, имам много натоварени две седмици с всички състезания. Но го правя и като благодарност към Исак Маквала, който е моят пример за подражание, мой приятел и моят ментор. Той е много близо до мен. Сега фокусът ми е върху 400 метра, но може би в бъдеще, когато постигна това, което искам в това състезание, можем да преминем към 200 метра. В момента нямам никакви планове. Нямам цели, които искам да постигна”, каза Кебинаципи след победата си.

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