Олимпийски шампиони и световни рекордьори се събират за Диамантената лига в Лондон

Бляскав състав от олимпийски шампиони и световни рекордьори ще пристигне в Лондон за 11-ия кръг от Диамантената лига за 2026 г., който ще се проведе на 18 юли.

Рай Бенджамин, Марилейди Паулино, Валари Сион, Джа'Кобе Тарп, Марко Ароп, Шона Милър-Уибо и Ярослава Магучих са последните звезди, които се присъединяват към вече впечатляващия списък с участници.

Бенджамин е действащият олимпийски шампион на 400 метра с препятствия, но в Лондон ще се състезава в гладкото бягане на 400 метра, след като смени дисциплината през този сезон.

Паулино ще бъде основната атракция в бягането на 400 метра при жените, продължавайки опита си да си върне титлата от Диамантената лига през 2026 г.

Сион е непобедена в последните си 16 състезания от Диамантената лига в хвърлянето на диск при жените и преследва изравняване на рекорда за шеста титла във веригата през 2026 г.

Ароп е олимпийски сребърен медалист на 800 метра, докато Магучих е действаща олимпийска шампионка и световна рекордьорка в скока на височина, както и 23-кратна победителка в турнири от Диамантената лига.

Двукратната олимпийска златна медалистка и петкратна шампионка от Диамантената лига Милър-Уибо направи първото си участие във веригата от три години насам при откриването на сезона в Шанхай/Кецяо, завършвайки на силно второ място в бягането на 200 метра при жените.

Британските звезди Лора Мюър, Джейк Уайтман и Джеремая Азу също ще се състезават пред родна публика на стадиона в Лондон.

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