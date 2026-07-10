Аделеке се оттегли от Диамантената лига в Монако

Расидат Аделеке се оттегли от надпреварата на 400 метра на турнира от Диамантената лига в Монако тази вечер, което поставя под въпрос шансовете ѝ да се класира за Европейското първенство следващия месец.

По собствените ѝ думи, Аделеке е определила завръщането си на 400 метра в Юджийн миналия петък като “изключително тежко“. Спринтьорката от Дъблин завърши на далечното девето място с време 52.26 секунди, което е с над три секунди по-слабо от националния ѝ рекорд на Ирландия и най-бавното ѝ бягане, откакто премина на 400 метра в началото на 2022 г.

Това време също така е доста под норматива от 51.20 секунди за Европейското първенство в Бирмингам следващия месец. Крайният срок за покриване на норматива е 26 юли – същият ден, в който се провежда и националният шампионат в Сантри. Така времето за Аделеке да намери необходимото подобрение в представянето си бързо изтича.

До сряда сутринта Аделеке все още фигурираше в стартовия списък за Монако, където трябваше да се състезава срещу световен елит, включващ олимпийската шампионка Марилейди Паулино от Доминиканската република, която счупи рекорда на Диамантената лига в Париж миналия уикенд с време 48.48 секунди.

В публикация в Инстаграм в неделя вечерта Аделеке написа: “Първо бягане на 400 метра за годината – изключително тежко. Лесно е да споделяш победите, но е трудно да бъдеш уязвим – да показваш контузиите, лошите дни и предизвикателствата. Без извинения или търсене на съжаление, просто реалността. Но най-накрая стигнах до старта, ще продължа да надграждам оттук.“

Аделеке имаше добри спомени от Монако, където през 2024 г. спечели с време 49.17 секунди – второто ѝ най-добро постижение след националния рекорд на Ирландия от 49.07, поставен на Европейското първенство в Рим през 2024 г., когато спечели сребърен медал. Тя обаче се оттегли от същото състезание и по това време миналата година.

В Орегон миналия петък Аделеке стартира сравнително агресивно в първите 150 метра, бягайки в трети коридор, и се държеше добре до 200-метровата отсечка. След това тя започна да губи позиции спрямо състезателките във външните коридори около последния завой. Навлизайки в последната права на седмо място, Аделеке изостана още повече в последните 50 метра, за да завърши на девета и последна позиция, като беше единствената атлетка, която не успя да слезе под 52 секунди.

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