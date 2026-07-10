Рекорден скок на Саръбоюков го остави четвърти в гладиаторска битка в Монако

Световният бронзов медалист в скока на дължина в зала от тази зима Божидар Саръбоюков постигна най-силния си резултат в своята кариера на открито, но това постижение от 8.36 метра (-0.7 м/сек) го остави четвърти на Диамантената лига в Монако. В тази изключителна гладиаторска битка новият световен рекордьор за юноши Хорхе Ходелин изпревари българина в петия си опит с 8.38 м (+0.5 м/сек) и го лиши от възможността да прави шести опит тази вечер.

В останалите си успешни опити днес Саръбоюков се приземи на 7.98 м (+0.6 м/сек), 8.24 м (+0.1 м/сек) и 7.95 м (-0.3 м/сек).

Двукратният олимпийски шампион, носител на световни и европейски титли Милтиадис Тентоглу показа за пореден път своята класа и спечели състезанието с най-добър резултат в света за сезона от 8.61 м (0.0 м/сек). Гръцкият скачач записа още 8.48 м (-0.3 м/сек), 8.34 м (-0.1 м/сек) и 8.49 м (+0.2 м/сек). Сребърният олимпийски медалист Уейн Пинък (Ямайка) завърши втори с 8.39 м (+0.3 м/сек), а световният рекордьор за юноши Ходелин се нареди трети с 8.38 м (+0.5 м/сек).

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Високото ниво в дисциплината тази вечер се потвърди от петото място на Симон Ехамер с 8.32 м (-0.7 м/сек). Така за първи път в историята петима състезатели преминаха над 8.30 м с допустим вятър в рамките на едно състезание. Шести се нареди световният шампион в зала от тази зима Жерсон Балде (Португалия) с 8.20 м (-0.6 м/сек). Други двама световни шампиони Таджей Гейл и Матия Фурлани се наредиха седми с 8.04 м (-0.4 м/сек) и осми с 8.01 м (+0.6 м/сек). За Фурлани това беше първо състезание след контузията, която получи през май месец на турнира от Диамантената лига в Сямън.

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