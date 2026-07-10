Драматична развръзка в тройния скок на Диамантената лига в Монако

Драматично се развия тройният скок при жените на Диамантената лига в Монако тази вечер. Актуалната световна шампионка в зала и на открито Леянис Ернандес Перес се поздрави с победата в последен опит, в който постигна личен рекорд от 15.06 метра (-0.1 м/сек). Преди това тя имаше само един успешен опит от 14.80 м, с който заемаше второто място в надпреварата.

Бронзовата медалистка от Световното в зала в Торун тази зима Сали Сар дълго време водеше класирането, а в последния си опит постигна и личен рекорд от 14.99 м (+0.7 м/сек), но този резултат отреди второ място на сенегалката в крайното подреждане.

Олимпийската шампионка от Париж 2024 Тиа Лафонд се приземи на 14.79 м (-0.9 м/сек), за да заеме третата позиция.

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Снимки: Imago