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Още четири медала за българските атлети в Полша

  • 10 юли 2026 | 17:30
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Още четири медала за българските атлети в Полша

България спечели още четири отличия в последния ден на 2026 Virtus European Summer Games за спортисти с интелектуални затруднения, които се проведоха в Полша, и приключи участието си с общо девет медала.

Големият герой за българския тим отново беше Александър Асенов, който си тръгва с общо четири отличия от шампионата.

В последния състезателен ден той извоюва два златни медала – в бягането на 200 метра и в скока на дължина. В спринта българският талант финишира за 29.05 секунди, а в сектора за скок на дължина триумфира с резултат 4.40 метра, затвърждавайки мястото си сред най-добрите лекоатлети в своята категория.

България записа двоен успех и в дисциплината спортно ходене. Светослав Богданов спечели сребърния медал, след като финишира за 12:35.10 минути, а Боян Вандов заслужи бронзовото отличие с време 13:27.95 минути.

Така българската делегация приключва участието си на 2026 Virtus European Summer Games с впечатляващ актив от девет медала – три златни, три сребърни и три бронзови, затвърждавайки силното представяне на родните спортисти на европейската сцена.

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