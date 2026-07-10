Двама българи ще спорят на репешажите на Европейското първенство в Скопие

Двама българи ще спорят на репешажите на Eвропейското първенство по борба за юноши до 20 години в Скопие.

Александър Делчев стартира с успех срещу беларусина Денис Каток със 7:6. Младият талант губеше с 2:6 само 23 секунди преди края на срещата, но успя да направи обрат в категория до 65 кг на свободната борба. На четвъртфиналите Делчев загуби от бъдещия финалист Максим Димов (Молдова), трети на Евро 2025, с 4:12. Така в събота той ще спори в пресявките срещу украинеца Зoраб Алоев, европейски шампион за кадети и седми в света за същата възраст.

Владислав Сеизов (70 кг) също стигна репешажите. На старта той падна с 0:10 от азера Хаджи Каримов, който обаче стигна финал и даде втори шанс на българския борец. Съперник на Сеизов ще бъде Доминик Завацки (Словакия).

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Останалите родни представители в днешния ден отпаднаха след загуби в първи кръг - Ник Дойчинов (57 кг), Янаки Марчоков (79 кг) и Валентин Борисов (97 кг).

В събота стартират и останалите петима българи в свободната борба. Ердал Гарип (61 кг) ще излезе срещу срещу беларусина Глеб Пeтров, пети на Европейското първенство за кадети, но в по-долната категория. Никифор Петров (74 кг) ще има за съперник руснака Ирнал Чердиев, европейски шампион в по-долната категория. Алан Тигиев (86 кг) ще спори със словака Николай Силаги, пети на европейското за момчета през 2023 година. Григор Чернаков (92 кг) ще има за съперник естонеца Микола Толчамов, а в тежка категория до125 кг Деян Мънев ще излезе срещу румънеца Брайън Самуел Течерян.

Снимка: БФБорба

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