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Конър Макгрегър е в категория за завръщането си в октагона

  • 10 юли 2026 | 21:14
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Конър Макгрегър е в категория за завръщането си в октагона

Конър Макгрегър официално се завърна.

Бившият шампион в две дивизии се качи на кантара за първи път от пет години и успешно влезе в категорията, тежейки 77.3 кг. Неговият реванш в полусредна категория срещу Макс Холоуей оглавява събитието UFC 329, което ще се проведе в събота (неделя сутрин, българско време) в „Ти-Мобайл Арена“ в Лас Вегас. Предишната им среща беше през август 2013 година, а тогава ирландецът спечели с единодушно съдийско решение.

Холоуей беше първият боец, който се претегли в петък сутринта, последван от Кори Сандхаген, а след това и от Макгрегър.

Когато Макгрегър влезе в октагона в събота, това ще бъде първата му поява, откакто счупи крака си при загубата от Дъстин Порие на UFC 264 през юли 2021 г. Първоначално той трябваше да се завърне в двубой срещу Майкъл Чандлър на UFC 303 през юни 2024 г., но беше принуден да се оттегли поради контузия на пръст на крака. Макгрегър също така се сблъска с правни проблеми извън спорта, включително беше признат за виновен за сексуално насилие по гражданско дело през ноември 2024 г.

Участниците в подглавния двубой в лека категория, Беноа Сен Дени и Пади Пимблет, също успешно влязоха в категорията. И двамата използваха толеранса от 300 грама за нешампионски мач и регистрираха по 70.3 кг.

Всички 28 бойци, които ще се състезават на UFC 329, успешно преминаха кантара.

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