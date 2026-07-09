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Три българки излизат на тепиха днес на Европейското по борба до 20 г. в Скопие

  • 9 юли 2026 | 10:19
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Три българки излизат на тепиха днес на Европейското по борба до 20 г. в Скопие

Три наши състезателки излизат днес на европейското за девойки до 20 г. в Скопие, Северна Македония.

Никол Александрова (53) ще има за съперничка италианката Наоми Лиузи, седма на световното за кадетки през 2025-а.

Олга Попова (57) излиза срещу молдовката Александрина Барбануа. И двете са пети от европейски първенства за кадетки.

Кадер Ангелова (62) очаква победителката от двубоя между грузинка и французойка.

Срещите започат от 11,30 ч

В първия ден при девойките Наталия Бояджиева (55) и Ивена Близнакова (59) загубиха първите си срещи, а съперничките им не стигнаха до финалите.

Днес ще бъде теглен жребият при юношите в свободната борба.

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